VÍDEO | Homem cai de apartamento em Marataízes

Um homem caiu de um prédio, nesta segunda-feira (7), na localidade de Alvorada, município de Marataízes.

De acordo com informações de populares, ele estava em um apartamento ao lado de uma academia e em frente a sede da Guarda Municipal.

Um vídeo, de um sistema de monitoramento da região, mostra o momento exato em que o homem cai. As imagens são fortes.

Após a queda, moradores e pessoas que passavam pelo local, acionaram o socorro. A vítima foi encaminhada para um hospital local. Não há informações sobre o estado de saúde.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui