Acidente em voo livre: paciente de Castelo é transferido de helicóptero para o RJ

Um paciente que sofreu acidente no município de Castelo, em uma área conhecida pela prática de voo livre, foi transferido, nesta sexta-feira (15), de helicóptero para o Rio de Janeiro.

Ele deu entrada no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro no dia 13 de agosto e permaneceu internado na sala vermelha, recebendo cuidados intensivos da equipe médica.

Ele foi levado para o campo do Estrela, de onde partiu a aeronave, por uma UTI móvel da Santa Casa. A transferência foi organizada pelo Núcleo Interno de Regulação (NIR) e mobilizou também a equipe do pronto-socorro.