Agosto Lilás: Vila Velha promove mês dedicado a mulher vítima de violência

Agosto Lilás é o mês marcado por ações de mobilização, prevenção e fortalecimento da rede de proteção às mulheres. Em Vila Velha, mulheres que enfrentam qualquer tipo de violência doméstica podem contar com o Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive), que oferece atendimentos contínuos e especializados, com o objetivo de fortalecer a autonomia e o protagonismo dela na superação do ciclo de violência. O serviço é realizado de forma espontânea, sem necessidade de encaminhamento prévio, por livre demanda.

Leia também: Vila Velha tem avenida interditada; veja motivo e rotas alternativas

O Cramvive está localizado na rua Coronel Sodré, nº 497, no Centro de Vila Velha. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações, o telefone de contato é (27) 99282-9932. Além disso, há um plantão telefônico disponível de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h, e aos sábados e feriados, das 12h às 17h, pelo celular (27) 98823-5769.



No Cramvive, elas são acolhidas com escuta ativa, recebendo apoio psicossocial, orientações sobre seus direitos e informações sobre os serviços disponíveis na rede pública. Além disso, recebem orientações jurídicas para encaminhamento à Defensoria Pública, garantindo atendimento jurídico gratuito, e também podem acessar vagas de emprego oferecidas pelo Sine. Essa abordagem integral ajuda a promover a inclusão, a independência e a dignidade de cada mulher atendida.



De acordo com a secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Lyza Herzog, o primeiro passo para transformar vidas é o acolhimento.



“Sabemos da vulnerabilidade das mulheres que sofreram algum tipo de violência, por isso considero fundamental os serviços oferecidos pelo Cramvive, especialmente no que diz respeito ao acolhimento e à orientação sobre seus direitos. Isso ajuda essas mulheres a superarem traumas e a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias”, destacou.

Confira abaixo a programação do Agosto Lilás a partir desta terça-feira (12)

Terça-feira (12), das 14 às 16 horas, no CRAS de Jabaeté – Roda de conversa, em parceria com os movimentos sociais de mulheres do município e representantes de redes de proteção.



Terça-feira (12), às 19 horas, na Universidade Vila Velha (UVV) – Palestra de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.



Quarta-feira (13), das 8h30 às 12 horas, na UBS do Ibes – Vila Velha Cuidando Delas, com cadastro no programa Conecta Mulher, atendimentos voltados para a saúde da mulher, orientação jurídica, psicológica e sobre como adquirir absorventes através do programa de Dignidade Menstrual, do SUS.



Quinta-feira (14), às 19 horas, na Faculdade Estácio de Sá – Palestra de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.



Segunda-feira (18),das 9 às 11 horas – Campanha educativa no Terminal Itaparica.



De segunda-feira (18) a sexta-feira (22), das 8 às 18 horas, no Parque da Prainha – Presença do Ônibus Rosa, do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, para dar suporte às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com a participação da Secretaria Municipal da Mulher, através do Cramvive.



Terça-feira (19), das 14 às 16 horas, no auditório da Prefeitura de Vila Velha – Roda de conversa, em parceria com os movimentos sociais de mulheres do município e representantes da rede de proteção.



Quarta-feira (20), das 8h30 às 12 horas, na UBS de Ataíde – Vila Velha Cuidando Delas, com cadastro no programa Conecta Mulher, atendimentos voltados para a saúde da mulher, orientação jurídica, psicológica e sobre como adquirir absorventes através do programa de Dignidade Menstrual, do SUS.



Quarta-feira (20), às 19 horas, na Faculdade Multivix – Palestra de conscientização sobre o enfrentamento da violência contra a mulher.



Quinta-feira (21), das 8h30 às 12 horas, na UBS de Jardim Marilândia – Vila Velha Cuidando Delas, com cadastro no programa Conecta Mulher, coleta de preventivo e outros atendimentos voltados para a saúde da mulher, orientação jurídica, psicológica e sobre como adquirir absorventes através do programa de Dignidade Menstrual, do SUS.



Sexta-feira (22), das 10 às 18 horas, Parque Urbano Duque de Caxias – Feira empreendedora, com artigos e alimentos produzidos de mulheres cadastradas no programa Conecta Mulher, acolhimento humanizado a mulheres vítimas de violência, com atendimento da rede de proteção e encerramento com homenagens.



Segunda-feira (25), das 9 às 11 horas – Campanha educativa no Terminal São Torquato.



Quarta-feira (27), das 8h30 às 12 horas, na UBS de Jabaeté – Vila Velha Cuidando Delas, com cadastro no programa Conecta Mulher, atendimentos voltados para a saúde da mulher, orientação jurídica, psicológica e sobre como adquirir absorventes através do programa de Dignidade Menstrual, do SUS.



De quinta-feira (28) a sábado (30), das 8 às 18 horas – Representação do município na Conferência Estadual da Mulher, em Aracruz.