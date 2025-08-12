Anchieta: confira resultado preliminar para concessão de quiosque

A Gerência Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico do município de Anchieta divulgou, nesta segunda-feira (11), o resultado preliminar do edital de nº 001/2025 que dispõe sob o chamamento público para concessão onerosa do quiosque, localizado no Centro Cultural de Anchieta.

De acordo com o resultado preliminar a empresa Café Rerigtiba LTDA ficou em 1º lugar com 80 pontos. Em segundo lugar ficou Luziana Rigo Marvila Porto da Silva. O processo entra agora na fase de recursos, se não houver questionamentos o resultado final será conhecido no dia 20 de agosto.

