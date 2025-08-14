“Ataques à soberania nacional são inadmissíveis”, diz presidente da OAB-ES

O Congresso Estadual da Advocacia, realizado nesta quarta (13) e quinta-feira (14), foi um marco para a advocacia capixaba e reuniu centenas de pessoas, além de autoridades dos três Poderes. O resgate da presença institucional da OAB-ES foi afirmado pela presidente da Seccional, Erica Neves, em seu discurso de boas vindas. Sua fala foi marcada também pela defesa do equilíbrio democrático e pela reafirmação do papel histórico da Ordem como guardiã das liberdades e do respeito constitucional – mostrando seu olhar local e também nacional para a instituição.

“Ataques à soberania nacional são inadmissíveis, ao mesmo tempo em que a Supremacia do Judiciário deve ser confrontada. Vivemos um momento histórico e desafiador no Brasil, em que as instituições são testadas diariamente, em que discursos inflamados ameaçam o diálogo, em que a polarização coloca em risco a serenidade necessária para a construção de soluções coletivas”, afirmou.

Erica destacou que a Seccional capixaba retoma seu protagonismo e volta a ser reconhecida como voz firme, equilibrada e responsável.

“Diante do cenário nacional, é fundamental o posicionamento da OAB como agente de mediação, reafirmando princípios inegociáveis. A Ordem jamais tomará partido político, nosso compromisso é com o Brasil. Por isso, não podemos nos calar diante de excessos de qualquer natureza. Esse é o tipo de postura que a sociedade espera da OAB, firme, equilibrada, apartidária e comprometida com a democracia. Protagonismo não é discurso, é ação”, afirmou Erica Neves.

A presidente completou dizendo: “cada decisão que tomamos não se limita aos muros da Ordem. Cada palavra que pronunciamos ecoa na sociedade. E, mais do que nunca, tenho plena consciência de que essa presidência exige coragem para falar, prudência para decidir e compromisso absoluto com a advocacia e com a democracia.”

Na sequência, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, afirmou que a presidente Erica é uma liderança nacional e endossou integralmente o discurso de Erica, dizendo que a Ordem, sob sua presidência, “jamais será base de apoio a nenhum governo, nem linha auxiliar de oposição”. Ele ressaltou que a entidade mantém seu papel histórico de defesa das liberdades e da advocacia, celebrando o índice de 83% de confiança alcançado junto à sociedade brasileira, segundo pesquisa Datafolha divulgada na última semana.

Simonetti frisou que a atuação da OAB tem sido pautada pela seriedade, honestidade e atenção às demandas da sociedade, com críticas recorrentes a abusos de qualquer origem e a defesa, muitas vezes silenciosa, das prerrogativas da advocacia. “Seguiremos atentos aos direitos de cada cidadão e fazendo o que deve ser feito”, afirmou.

O primeiro dia de Congresso reuniu representantes de todos os poderes na abertura, compondo a mesa de autoridades e grandes nomes do direito como Cléa Carpi, única mulher a ser agraciada com a medalha Rui Barbosa, Patrícia Vanzolini, uma das vozes mais respeitadas da advocacia criminal no país, além do professor Gustavo Badaró.

O evento estava lotado, com inscrições encerradas e continua nesta quinta (14) com as palestras de José Roberto dos Santos Bedaque, Carolina Bonadiman, Eugenio Pacelli de Oliveira, Júlio Cesar de Castilhos, Bruno Máximo e Cezar Britto.