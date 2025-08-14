Casagrande participa de reunião do Fórum Nacional dos Governadores no Pará

O governador Renato Casagrande, participou na última quarta-feira (13), da 17ª reunião do Fórum Nacional dos Governadores, realizada em Belém (PA). O encontro teve como tema central a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro na capital paraense. Também participaram o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, além de representantes do Executivo de 22 estados.

Durante sua fala, Casagrande comentou sobre a participação nas últimas quatro Conferências do Clima – as duas últimas já como presidente do Consórcio Brasil Verde – e falou sobre a expectativa da COP no Brasil. “Hoje viemos conhecer um pouco mais a estrutura que está sendo montada para a Conferência em Belém. Vendo esses ambientes nos parece que estão muito apropriados para realizarmos a nossa COP. Nossa expectativa é que seja um evento grandioso e que Belém, o Pará, a Amazônia e o Brasil estão preparados para receber pessoas de todo o mundo”, afirmou.

Leia também: Terrorismo urbano no ES: deputado propõe rediscutir redução da maioridade penal

Sobre os debates que serão realizados no evento, o mandatário capixaba considera que o mundo aguarda que a COP30 seja voltada a implementação de ações para o combate às mudanças climáticas. “Que a gente saia um pouco do debate e entre mais nas questões concretas e práticas do dia a dia. Eu quero trazer a experiência do Espírito Santo e mais do que isso, dos demais estados brasileiros, através do Consórcio Brasil Verde”, completou.

O presidente da COP30 destacou a importância de reuniões diplomáticas para o atingimento das metas traçadas. “A escolha do presidente Lula que a Conferência seria realizada em Belém se deu no mesmo momento em que ele defendeu que teria que ser no Brasil. As COPs são as maiores reuniões diplomáticas no mundo e ao longo desses anos têm crescido sua importância. Os governadores são fundamentais para implementar o que os governos assinam e tomam de decisões”, declarou.

André Corrêa do Lago também fez uma menção ao histórico das discussões em torno do clima. “Uma negociação diplomática na década de 1980 mostrou ao mundo que certos gases estavam causando um buraco na camada de ozônio. E 95% desses gases não são mais usados e há uma década a camada de ozônio está se regenerando, então esse foi considerado um grande exemplo que as COPs podem seguir”, enfatizou.

O governador anfitrião, Helder Barbalho, abordou a importância da COP30 no Pará e fez uma apresentação do andamento das obras. “A COP é o maior evento de mudanças climáticas no mundo. São 196 países que compõem a Conferência das Partes e acreditamos que todos estarão representados e legitimando os debates. Hoje o debate ambiental deve ser visto de maneira transversal, dialogando com todas as agendas. O que amplia ainda mais a necessidade de todo o Brasil estar mobilizado diante da oportunidade de liderar essa agenda”, pontuou.

O governador capixaba embarca ainda nesta tarde para Manaus (AM), onde participa como palestrante no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Casagrande vai apresentar a melhoria nos índices de criminalidade do Espírito Santo e o modelo de trabalho do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que se tornou referência para todo o País.