Atenção! Inmet emite alerta para 68 cidades do ES; confira a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades nesta sexta-feira (29), para 68 cidades no Espírito Santo.

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido a partir das 19hdesta sexta-feira (29), e segue até às 19h de sábado (30), e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades em alerta de chuva: