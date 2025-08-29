Cidades do ES podem ter chuva nesta sexta (29); confira a previsão

Nesta sexta-feira (29), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida na madrugada e manhã na Grande Vitória e na Região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais períodos.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, ao longo do dia, há previsão de chuvas esparsas no norte capixaba e no trecho leste da Região Serrana. Nas demais áreas do estado, não há previsão de chuva. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral.

Na Grande Vitória, chuva rápida na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, com previsão de chuvas esparsas apenas no trecho leste. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e chuvas esparsas ao longo do dia. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e chuvas esparsas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.