Casagrande inaugura obras e anuncia reconstrução de escola

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), esteve, neste sábado (16), em Baixo Guandu, na microrregião Noroeste, para a entrega de obras, como a pavimentação do trevo de acesso ao Polo Empresarial e a reinauguração da Ciretran do município. Casagrande também autorizou o início da reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dr. Jones dos Santos Neves.

A agenda também incluiu visitas à rampa de voo livre no Morro do Monjolo e a obras em andamento no município.

“É uma manhã de entregas em Baixo Guandu, como a reinauguração da Ciretran, onde também faremos a emissão de carteiras de identidades. Visitamos a ponte que liga o Centro até o bairro Vila Kennedy, uma obra de R$ 12 milhões, além da inauguração do trevo de acesso ao Polo Industrial e a assinatura da Ordem de Serviço para reconstrução de escola. Parceria que não acaba mais e quem ganha é a população guanduense”, disse o governador.

Uma das principais entregas foi a implantação e pavimentação do trecho da Rodovia ES-446, que compreende o trevo de Trevo de acesso ao Polo Empresarial de Baixo Guandu. Com um quilômetro de extensão, a via recebeu um investimento de 4 milhões. O projeto contempla uma plataforma variando de 5,5 a 12 metros, pista de rolamento com largura mínima de 3,3 metros, duas baias de ônibus com abrigos de passageiros.

“É necessário organizar o trecho para dar vazão para carros e caminhões que trafegam a região, principalmente para o polo industrial, que oferece emprego e renda para a região. Com o trecho organizado, é possível atrair mais recursos para a região”, destacou o diretor geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas.

As obras na EEEFM Dr. Jones dos Santos Neves também serão executadas pelo DER-ES, com investimento de 12 milhões. A nova escola contará com dez salas de aula, auditório, laboratório de química e biologia, laboratório de artes, sala de leitura, sala de planejamento, sala de professores, refeitório, bloco administrativo, bloco de serviço, duas quadras poliesportiva sendo uma delas coberta e com arquibancada, pátios cobertos e descobertos, vestiário e estacionamento.

“O Governo do Estado está em diálogo permanente com os municípios para o fortalecimento da aprendizagem e melhoria dos indicadores educacionais. Por isso, é muito importante para nós, enquanto governo, sermos parceiros tanto em investimentos na infraestrutura, quanto em ações voltadas ao ensino-aprendizagem”, comentou Freitas.

Ainda durante a agenda, o governador Casagrande fez a entrega da reinauguração da Ciretran de Baixo Guandu. A agência do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) está localizada na Rua Antônio Sampaio, nº 543, no Centro da cidade. Foram investidos R$ 437 mil na reforma do espaço, bem como na aquisição de mobiliário, equipamentos e comunicação visual.

A nova agência conta com quatro guichês de atendimento, sala de provas teóricas de primeira habilitação, atualização e reciclagem, uma estação de biometria disponível. Entre os serviços que podem ser realizados estão: consultas e impressão de boletos, primeiro emplacamento, transferência e mudança de característica de veículos, segunda via de recibo, substituição de placa, recursos e outros serviços nas áreas de Habilitação e Infrações.

O principal objetivo é oferecer um ambiente mais moderno e acessível, proporcionando mais conforto tanto para os cidadãos quanto para os servidores. “O cidadão guanduense pode ter certeza de que a gestão do Detran|ES está empenhada em trazer para eles o melhor atendimento, e isso inclui o preparo dos servidores e também da estrutura física do órgão. O investimento tem como objetivo dar celeridade nos processos e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos mais de 20 mil condutores e mais de 27 mil proprietários de veículos da cidade”, explicou o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Ainda como novidade a Ciretran passará a oferecer em seu espaço, em parceria com a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), a emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN), ampliando os serviços oferecidos à população em um mesmo local. O agendamento continuará a ser realizado por meio da plataforma AgendaES do Governo do Estado, no site: https://agenda.es.gov.br/.