Comunidade ribeirinha da foz do Itapemirim torna-se ponto de memória

Entre os dias 14, 15 e 16 de agosto, a região da Foz do Rio Itapemirim — abrangendo os bairros Pontal e Barra do Itapemirim, no entorno do histórico Trapiche da Barra — será palco da programação especial do projeto “Ponto de Memória: Foz do Itapemirim”, aprovado no Edital FUNCULTURA 06/2023 da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo (SECULT/ES), na Linha de Fomento 2 – Pontos de Memória.

A iniciativa é realizada pela Casa Roxa Cultural, por meio da fazedora de cultura Juciane de Souza, em parceria com a Colônia de Pescadores Z-8, a Prefeitura Municipal de Marataízes e o Governo do Estado do Espírito Santo, com acompanhamento técnico da fiscal Paula Nunes Costa, da Gerência de Memória e Patrimônio da SECULT/ES.

Leia também: Rogério Athayde é o novo secretário de Administração de Cachoeiro

O projeto propõe uma imersão na cultura tradicional pesqueira e ribeirinha do sul capixaba, promovendo atividades formativas, culturais, educativas e comunitárias voltadas à valorização do patrimônio material e imaterial da região. Toda a programação é gratuita e aberta ao público de todas as idades, abrangendo rodas de conversa, oficinas, palestras, exibições audiovisuais e apresentações culturais.

A Foz do Itapemirim é um território de reconhecida importância ambiental, histórica, econômica e sociocultural, onde as águas doces do rio encontram o Oceano Atlântico. O Rio Itapemirim, um dos mais relevantes do estado, exerce papel estruturante na organização territorial e na formação da identidade regional capixaba.

A pesca artesanal, principal atividade econômica da comunidade local, é sustentada por saberes transmitidos entre gerações. As marisqueiras, por sua vez, guardam conhecimentos ancestrais sobre os ciclos das marés e a coleta de frutos do mar, refletindo a força da oralidade e das práticas culturais originárias. A culinária regional — com destaque para moquecas, caldeiradas e outros pratos tradicionais — é um exemplo da íntima relação entre território e cultura.

Monumentos e espaços como o Palácio das Águias, os antigos trapiches, os armazéns, o Mercado do Peixe e a própria Colônia de Pescadores Z-8 compõem um acervo patrimonial de grande valor simbólico e histórico, que integra a memória coletiva do Vale do Itapemirim. A criação do Ponto de Memória visa à salvaguarda, valorização e difusão desses elementos constitutivos da identidade local.

Segundo Juciane de Souza, coordenadora de equipes da Casa Roxa Cultural e chef de culinária afetiva:

“Sob a perspectiva da justiça social, o reconhecimento desses saberes e fazeres como parte do patrimônio cultural imaterial é um passo fundamental para o enfrentamento das invisibilidades históricas impostas às populações tradicionais e periféricas. Valorizar a diversidade e reconhecer o protagonismo das comunidades ribeirinhas é afirmar que a cultura popular também é cultura de base, merecedora de investimento, proteção e permanência.”

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira | 14 de agosto

Local: Trapiche – Porto da Barra

14h – Roda de conversa: Preservação das Águas e do Meio Ambiente

15h – Oficina prática: Trato do Peixe

18h – Roda de conversa: Lei da Pesca

19h30 – Oficina de Gastronomia: Receitas com Frutos do Mar

21h – Apresentação cultural: Roda de Jongo Mestre Bento

Sexta-feira | 15 de agosto

Local: Trapiche – Porto da Barra

14h – Palestra: A Pesca Sustentável como Caminho para a Geração de Renda

15h – Oficina: Conchas e Criatividade – Saberes do Litoral

18h – Palestra: Segurança em Alto-Mar e Automonitoramento da Produção de Pescado

19h30 – Exibição audiovisual: O Pescador e a Pérola + Tesouros em Rede

20h – Roda de construção: Carta Coletiva de Constituição do Ponto de Memória

21h – Apresentação cultural: Capoeira Guerreiros da Arte

Sábado | 16 de agosto

Local: Porto da Barra

08h – Imersão Marítima: Vivência em Barco com Pescadores Locais

SERVIÇO