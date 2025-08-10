Governo do Espírito Santo apresenta novo uniforme escolar da rede estadual

O Governo do Estado realiza, na próxima segunda-feira (11), às 10h, no Salão São Tiago do Palácio Anchieta, em Vitória, a cerimônia de apresentação do novo uniforme escolar da Rede Pública Estadual. O modelo foi escolhido por meio de um processo participativo, com votação pública que envolveu estudantes, professores, gestores escolares, pais e responsáveis.

A iniciativa integra o projeto de renovação promovido pela Secretaria da Educação (Sedu), com o objetivo de atualizar o vestuário escolar e fortalecer o vínculo dos alunos com a escola pública capixaba.

O novo uniforme, que será revelado durante a cerimônia por meio de um desfile com as peças que priorizam identidade, conforto, praticidade e senso de pertencimento, começará a ser distribuído gratuitamente a cerca de 200 mil estudantes a partir de 2026.

O desenvolvimento do uniforme teve início em abril, com uma maratona criativa realizada no HUB ES+, em Vitória. A atividade reuniu estudantes de cursos técnicos e profissionais das áreas de design, moda e artes visuais, além de servidores da Sedu. A partir dos protótipos gerados nesse encontro, quatro modelos finalistas foram selecionados e submetidos à votação popular, realizada entre os dias 12 e 28 de maio, no site da Sedu.

Estarão presentes na cerimônia o governador do Estado, Renato Casagrande; o vice-governador, Ricardo Ferraço; o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli; a subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas Palomares; além de representantes da comunidade escolar e demais autoridades.

