Defesa Civil emite alertas de vendavais fortes no Espírito Santo

Na manhã deste sábado (23), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) emitiu três avisos relatando vendavais e ventos costeiros para as regiões Central e Sul do Espírito Santo. Os dados levantados pela Cepdec convergem com o aviso emito pelo INMET.

A previsão meteorológica indica possibilidade de vendaval e ventos costeiros de impacto alto para o sul do Estado, e de impacto moderado para trechos do centro sul e litoral da Região Metropolitana, ambos com validade até a noite deste sábado (23).

Também há a possibilidade de vendaval e ventos costeiros atingindo o litoral central e sul de forma moderada até a noite de domingo (24).

Seguem os avisos vigentes: