Defesa Civil emite alertas de vendavais fortes no Espírito Santo
A previsão meteorológica indica possibilidade de vendaval e ventos costeiros de impacto alto para o sul do Estado.
Na manhã deste sábado (23), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) emitiu três avisos relatando vendavais e ventos costeiros para as regiões Central e Sul do Espírito Santo. Os dados levantados pela Cepdec convergem com o aviso emito pelo INMET.
A previsão meteorológica indica possibilidade de vendaval e ventos costeiros de impacto alto para o sul do Estado, e de impacto moderado para trechos do centro sul e litoral da Região Metropolitana, ambos com validade até a noite deste sábado (23).
Também há a possibilidade de vendaval e ventos costeiros atingindo o litoral central e sul de forma moderada até a noite de domingo (24).
Seguem os avisos vigentes:
- Aviso: INMET – Reportando risco de Ventos Costeiros, nível Perigo Potencial. Região afetada: Sul Espírito-santense. Válido até o dia 24/08 às 10h.
- Aviso: ALERTA! – Reportando risco de Vendaval e Ventos Costeiros, impacto Alto. Região afetada: Trechos do sul e litoral sul. Válido : 23/08 às 23:59.
- Aviso: ALERTA! – Reportando risco de Vendaval e Ventos Costeiros, impacto Moderado. Região afetada: Trechos do centro-sul e litoral da Grande Vitória. Válido : 23/08 às 23:59.
- Aviso: ALERTA! – Reportando risco de Vendaval e Ventos Costeiros, impacto Moderado. Região afetada: Litoral central e sul. Válido : 24/08 às 23:59.
