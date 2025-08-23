Sábado de sol? Veja como fica previsão do tempo no Espírito Santo

Neste sábado (23), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida na madrugada e manhã no litoral norte e na Grande Vitória, com tendência de tempo aberto nos demais períodos.

Além disso, segundo o Incaper, nas demais áreas do Espírito Santo, poucas nuvens, sem previsão de chuva. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.

Leia também: Feira Parceria Legal em Ibatiba segue até domingo (24)

Na Grande Vitória, chuva passageira no início do dia, com tempo aberto nos demais horários, sem previsão de chuva. Vento moderado a forte no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Por outro lado, na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado a forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 25 °C.

Já na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Por fim, na Região Nordeste, chuva passageira no início do dia, com tempo aberto nos demais horários, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.