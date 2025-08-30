Delegado Leandro Piquet é nomeado embaixador do “Cadeia para Maus-Tratos” no ES

O delegado Leandro Piquet foi nomeado, em São Paulo, como embaixador do projeto nacional “Cadeia para Maus-Tratos” no Espírito Santo. A nomeação vem como reconhecimento ao trabalho contra aos maus-tratos, inúmeros indiciamentos e resposta rápida contra a crueldade animal.

À frente do Núcleo de Proteção Animal da Polícia Civil desde o fim de janeiro, Piquet e equipe já realizaram dezenas de indiciamentos, prisões de suspeitos e mais de 200 resgates em operações integradas com prefeituras e órgãos parceiros.

A agenda em São Paulo contou com o idealizador do projeto, o deputado federal Delegado Bruno Lima, a primeira-dama Regina Nunes e o vereador Murilo Lima.

“Nosso foco é simples: investigar com agilidade, responsabilizar quem comete o crime e garantir acolhimento digno aos animais resgatados”, afirma Piquet. “A nomeação fortalece a parceria com protetores, voluntários e gestores públicos para que cada denúncia tenha resultado.”

Segundo o delegado, mais pautas da causa animal ganharão destaque: “Além de fortalecer o combate aos maus-tratos, outras pautas da causa animal se tornarão prioridade no ES: a castração para o controle de natalidade, uma grande intensificação no processo de vacinação para prevenir disseminações de doenças, além da construção do primeiro hospital veterinário público do ES”.

Como denunciar:

Maus-tratos são crime. Denúncias podem ser feitas pelo 181 (Disque-Denúncia/PCES) e na DEPMA. Sempre que possível, incluir fotos ou vídeos, endereço completo e horário do fato.