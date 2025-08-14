Deputado defende portal de acesso ao Parque Nacional do Caparaó em Ibitirama

A abertura de um portal de acesso ao Parque Nacional do Caparaó em Ibitirama, onde está o Pico da Bandeira (terceiro ponto mais elevado do país, com 2.890 metros), foi defendida pelo deputado Coronel Weliton (PRD) na sessão ordinária desta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa (Ales).



Para o parlamentar, o portal, que seria o terceiro de acesso ao parque, ajudaria a incrementar o turismo e promover o desenvolvimento econômico e cultural na região. Hoje, o parque conta com duas portarias, uma em Alto Caparaó, Minas Gerais, e outra em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo.

Leia também: Justiça arquiva ação e reforça vitória de Reginaldo em Ibitirama



“Esse portal já está previsto no plano de manejo do parque pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e estamos fazendo essa reivindicação ao governo do Estado como uma forma também de premiar Ibitirama, que detém o maior território do Parque do Caparaó e o próprio Pico da Bandeira, mas não possui um portal de acesso”, disse Coronel Weliton.



O Parque Nacional do Caparaó tem 70% de sua área em território capixaba, recebe cerca de 150 mil visitantes por ano e movimenta o setor de hospedagem nas regiões de acesso, como Alto Caparaó, em Minas Gerais, e Dores do Rio Preto, no Espírito Santo.