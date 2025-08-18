Dia D da Tecnologia movimenta escolas da Rede Estadual do ES

Promovido pela Secretaria da Educação (Sedu), o Dia D da Tecnologia integrou o calendário escolar e mobilizou unidades de ensino em todo o Estado, na última sexta-feira (15). A ação incentivou metodologias ativas e o ensino em abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), com atividades que também dialogaram com a temática da “Cultura Oceânica”, proposta na Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Na Escola Rômulo Castello, na Serra, o Dia D da Tecnologia foi marcado pela apresentação do resultado do projeto “Natureza que Inspira, Números que Criam: Explorando as IAs”, que articulou conteúdos de Física, Química, Biologia e Matemática ao uso ético e crítico de ferramentas de inteligência artificial.

Leia também: Escola de Itapemirim promove viagem pedagógica inclusiva

Ao longo do trimestre, as turmas analisaram padrões, resolveram problemas e visualizaram conceitos a partir de exemplos da natureza e, na semana do evento, participaram de um quiz interséries na plataforma Quizizz para consolidar os aprendizados, estimulando colaboração, engajamento e pensamento crítico. A ação também debateu riscos e vieses algorítmicos, reforçando o letramento digital e a tomada de decisão consciente.

Na Escola Monsenhor Miguel de Sanctis, em Guaçuí, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) construíram um projetor caseiro com materiais simples, utilizando a obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, para explorar luz, sombra e proporção. A prática uniu arte, ciência e tecnologia, estimulando habilidades manuais, noção de escala e o trabalho colaborativo.

Já na Escola Teófilo Paulino, de Domingos Martins, alunos do curso técnico desenvolveram o projeto “As Grandes Tecnologias de Cada Época Histórica”, apresentando desde inovações da Idade Média e Moderna até a Era Digital, além de projeções para o futuro. A ação buscou incentivar o pensamento crítico, a criatividade e a visão de mundo.

Na Escola Professora Filomena Quitiba, de Cachoeiro de Itapemirim, estudantes do curso técnico em Administração criaram empresas fictícias e produziram vídeos institucionais. A iniciativa integrou teoria administrativa a ferramentas digitais, fortalecendo competências de planejamento, comunicação e produção audiovisual.

Na Escola Presidente Getúlio Vargas, também de Cachoeiro de Itapemirim, os alunos foram responsáveis pela edição especial do jornal Maré Digital, com o tema “Informática Azul”. A publicação abordou o uso de sensores, robôs e inteligência artificial para monitoramento dos oceanos, relacionando ciência e questões ambientais locais.

As turmas da Escola Profª Ana Maria Carletti Quiuqui, em Águia Branca, exploraram o tema “Cidades Inteligentes e Sustentáveis”. Com uso de Google Maps e ferramentas digitais, os estudantes simularam intervenções urbanas, discutindo alternativas como ciclovias, energias renováveis e áreas verdes.

O conjunto de experiências pedagógicas do Dia D reforçou o compromisso da Rede Estadual em promover uma aprendizagem inovadora, conectada à realidade social e ambiental, e em estimular o protagonismo dos estudantes.