Edital oferece energia solar gratuita para instituições sociais capixabas

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, lança o edital Solar Social, em que prevê destinar até R$ 650 mil para levar energia renovável a Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

A chamada irá selecionar 20 instituições sem fins lucrativos para receberem sistemas de energia solar em suas sedes, possibilitando a redução de gastos com energia elétrica e uma operação/atuação mais sustentável. As inscrições vão até 5 de setembro pelo site: https://prosas.com.br/editais/15735.

Podem se inscrever organizações localizadas na área de concessão da empresa em São Paulo e no Espírito Santo (os municípios estão no edital), que deverão apresentar um projeto sobre como pretendem reinvestir a economia gerada em outra iniciativa de impacto social, como, por exemplo, em melhorias em sua infraestrutura educacional.

Entre os critérios que serão considerados pela EDP na seleção, estão o impacto social da organização e o alinhamento com os pilares de atuação da EDP (Energia e Educação); governança e capacidade, gestão do projeto e condições de implementação, como espaço físico e estrutura adequada para a instalação de sistema de geração de energia solar de até 5 kWp. Além da instalação do sistema de energia solar, a EDP oferecerá capacitação para temas relacionados a Eficiência Energética, Consumo de Energia Responsável e manutenção dos painéis solares. A divulgação dos projetos selecionados está prevista para dezembro, com execução e implantação ao longo de 2026.

“A nossa estratégia de impacto social tem como um dos pilares a Energia do Amanhã, que engloba iniciativas que visam contribuir para ampliar o acesso à energia, capacitar e promover a empregabilidade nesta área e fomentar a eficiência energética, o que está alinhado à estratégia global da EDP de liderar uma transição energética justa e inclusiva”, explica Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP na América do Sul.

Em 2024, a companhia aumentou em 34% os investimentos em projetos sociais de transição energética em relação ao ano anterior, com aporte de aproximadamente R$ 1,4 milhão. Os projetos sociais da EDP que levam energia renovável para as comunidades somaram 45 kWp instalados e foram realizadas mais de 200 atividades educativas voltadas à temática energética.

O projeto Comunidade Solar, em Jabaeté, Vila Velha (ES), que está levando energia renovável para instituições da comunidade, além de totens de energia solar para carregamento de equipamentos eletrônicos em praças e outros espaços de uso coletivo, e o projeto da Microusina Solar Social, que tem gerado créditos na conta de energia de mais de 150 famílias da Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos (SP), são alguns exemplos de iniciativas que a EDP tem realizado.

O Edital Solar Social complementa outras iniciativas da EDP, como o Energia Solidária, alinhadas ao programa global da empresa Y.E.S., (You Empower Society ou Você Empodera a Sociedade, em português ) que apoia projetos de responsabilidade social para uma transição energética justa.

Serviço | Edital Solar Social