Equipamentos agrícolas: 40 municípios são beneficiados no ES

O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), realizou, nesta segunda-feira (11), a entrega de 52 máquinas e equipamentos que irão reforçar a manutenção e conservação de estradas rurais e impulsionar a produção agrícola no Espírito Santo. Ao todo, 40 municípios foram contemplados com os equipamentos, adquiridos com recursos dos governos federal e estadual, com investimento superior a R$ 16 milhões.

Entre as máquinas entregues estão quatro motoniveladoras, 17 retroescavadeiras, 16 caminhões, uma pá carregadeira e 14 tratores agrícolas. Do investimento total, cerca de R$ 4,5 milhões foram destinados pelo Governo Federal (14 equipamentos) e R$ 11,6 milhões pelo Governo do Estado (38 equipamentos).

Leia também: Novo PAC: Guarapari assegura novos investimentos

“Na última semana, confirmamos recursos para reformas de unidades de saúde em 67 municípios e hoje com essa entrega qualificada de equipamentos agrícolas para 40 municípios. Somados, são mais de R$ 83 milhões em investimentos. Resultado do trabalho coletivo, feito a muitas mãos, para melhorar as condições de vida dos capixabas nos municípios de norte a sul, independentemente de tamanho. Somente um Estado equilibrado, com contas em dia, gestão e capacidade de investimento é capaz de garantir infraestrutura mais próxima das pessoas”, disse Ricardo Ferraço.

Os novos maquinários vão contribuir para a recuperação e conservação de estradas rurais, essenciais para o escoamento da produção agrícola, e também para o fortalecimento de atividades no campo, como preparo de solo, transporte e outras demandas da rotina rural. O evento realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra, contou ainda com a presença de prefeitos e representantes de entidades do setor.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli, o investimento é estratégico para o desenvolvimento do interior capixaba. “Essas máquinas e equipamentos serão úteis tanto para melhoria e conservação de vias rurais, quanto para otimização dos processos de produção agrícola. Isso representa mais qualidade de vida para as comunidades do interior capixaba. É um investimento que gera resultados concretos e duradouros para a população do campo”, destacou.