Espírito Santo celebra Dia da Habitação com R$ 140 milhões em investimentos

No Dia Nacional da Habitação, o Governo do Estado reforçou o compromisso com a garantia do direito à moradia e a promoção da dignidade para milhares de famílias capixabas. Por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), estão sendo realizados investimentos em programas habitacionais que somam recursos expressivos e resultados concretos em todas as regiões do Espírito Santo.

Entre as principais iniciativas está o Programa Nossa Casa, que já destinou R$ 45,2 milhões em convênios com os municípios para a construção de 585 unidades habitacionais em 20 cidades. Dessas, 208 moradias já foram entregues e outras 377 estão em execução. Além de garantir casas com infraestrutura básica, o programa contribui para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.

Outro destaque é a parceria com o Governo Federal, por meio do Minha Casa, Minha Vida, que ampliou as condições de acesso à casa própria. Até maio de 2025, já foram viabilizados 3.280 financiamentos habitacionais, com aporte estadual de R$ 66 milhões. As famílias contempladas recebem R$ 20 mil de subvenção econômica do Estado para a entrada do imóvel, somando-se ao subsídio do FGTS.

No campo, o Programa Nossa Casa Rural garante mais dignidade às famílias agricultoras. A iniciativa destina R$ 25 mil por unidade habitacional para aquisição de materiais de construção em áreas rurais. Com investimento total de R$ 25,57 milhões, em parceria com a Caixa Econômica Federal, estão sendo viabilizadas 1.103 casas em 57 empreendimentos.

A Sedurb também atua fortemente na regularização fundiária. Por meio do Programa Morar Legal, estão sendo investidos R$ 6,6 milhões para a entrega de 6.500 títulos de propriedade em 10 municípios, garantindo segurança jurídica, valorização dos imóveis e acesso a serviços públicos.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, destacou a importância da data e dos investimentos realizados: “O Dia Nacional da Habitação é uma oportunidade de reforçar nosso compromisso com um dos direitos mais fundamentais: o acesso à moradia. No Espírito Santo, temos trabalhado para ampliar esse direito, seja nas cidades ou no campo, sempre com foco na dignidade das famílias e no desenvolvimento urbano sustentável. Cada casa entregue representa mais qualidade de vida, mais cidadania e também mais oportunidades de futuro.”