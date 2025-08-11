Espírito Santo se prepara para Saeb e Paebes em 2025

Na última quinta-feira (7), a Secretaria da Educação (Sedu) promoveu, na sede central, uma reunião estratégica com foco no planejamento da mobilização para as avaliações externas que acontecerão ainda este ano.

O encontro reuniu superintendentes, assessores pedagógicos e administrativos, representantes do Regime de Colaboração, a equipe da Gerência de Avaliação (GEA) e demais membros envolvidos na ação, consolidando um momento de alinhamento e fortalecimento das estratégias para garantir o sucesso das aplicações.

Entre os dias 20 e 31 de outubro, será realizada a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), avaliação nacional que tem como objetivo diagnosticar o desempenho dos estudantes em todo o País. Na sequência, entre os dias 10 e 28 de novembro, acontecerão as provas estaduais Paebes e Paebes Alfa, voltadas à avaliação do progresso dos alunos da rede pública capixaba.

A mobilização em curso busca engajar toda a comunidade escolar, estudantes, famílias e profissionais da educação, em torno da importância dessas avaliações para a melhoria contínua da aprendizagem.

“Essas avaliações são fundamentais para entendermos como está a aprendizagem dos estudantes, orientar políticas públicas e identificar os caminhos para melhorarmos ainda mais a educação capixaba”, destacou o subsecretário de Estado de Avaliação e Planejamento, André Melotti.

A gerente de Avaliação, Bianca Silva Santana, ressaltou a relevância do momento: “O sucesso dessas ações depende do envolvimento de todos, e é por isso que mobilizar é, antes de tudo, sensibilizar para a importância da aprendizagem dos nossos estudantes.”

O encontro reafirmou o compromisso da Secretaria da Educação com a cultura de avaliação e com a busca constante por uma educação pública de qualidade para todos os capixabas.