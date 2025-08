Veja a lista com os 74 produtos do ES que não serão taxados pelos EUA

O governo dos Estados Unidos divulgou, ontem (30/7), a lista de produtos brasileiros que foram excluídos da nova tarifa, que será de 40% a ser adicionada aos 10% anteriormente anunciados, somando assim 50%. O percentual entrará em vigor na próxima quarta-feira (6/8). Ao todo 74 produtos exportados pelo Espírito Santo em 2024 estão contemplados e terão cobrança de 10%, já os demais 50%.

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) em posicionamento emitido nesta quinta (31/7) defendeu a ampliação do diálogo e da negociação com o governo dos EUA para proteger os interesses da economia capixaba e nacional. “Os Estados Unidos são um importante parceiro comercial e o principal destino das exportações do ES, representando 28,6% das exportações do Estado em 2024”, comenta o presidente da Findes, Paulo Baraona.

Segundo o Observatório Findes, em 2024, nosso Estado exportou 74 dos 694 produtos da lista de isentos da tarifa adicional, essas exceções representaram 47,1% do total comercializado com os EUA. Entre os itens produzidos no ES que entraram na lista de produtos com menor taxação estão pedras de cantaria, celulose, minério de ferro e ferro fundido.

Já aço, granitos trabalhados, mármores, travertinos, café e produtos de café ficaram de fora. Vale lembrar que as tarifas aos produtos de aço e de alumínio, que atualmente somam 50%, estão mantidas e seguem outro decreto anterior. 74 produtos do ES não serão taxados em 50% pelos EUA; confira a lista