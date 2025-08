Estudantes avançam para a 3ª fase da OCMAT no Espírito Santo

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nesta segunda-feira (4), a lista de estudantes classificados para a terceira e última fase da Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT). A próxima etapa será realizada no dia 13 de setembro e contará com uma prova discursiva aplicada aos estudantes que se destacaram na fase anterior.

Ao todo, mais de 14 mil alunos participaram da segunda fase da competição, realizada no dia 5 de julho, em 115 polos espalhados pelos 78 municípios capixabas. A seleção para a terceira fase foi baseada no desempenho individual, com critérios que asseguram a equidade de gênero e respeitam os níveis de ensino previstos no regulamento.

Leia também: Cariacica recebeu o 2º Festival Nacional de Capoeira

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que a OCMAT é uma iniciativa inédita do Governo do Estado, por meio da Sedu, e tem como objetivo fortalecer o ensino da Matemática, estimular o raciocínio lógico e promover um ambiente mais inclusivo e desafiador para os estudantes da Rede Pública Estadual.