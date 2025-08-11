Expectativa de contratações de funcionários no comércio do ES cresce em julho

Em meio ao otimismo do setor e à retomada gradativa da economia, os empresários capixabas do comércio demonstram que estão prontos para crescer. O Espírito Santo conquistou, em julho, o maior Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec) entre os estados do Sudeste, alcançando 103,9 pontos, resultado que representa um avanço de 3,6% em relação a junho e reforça o bom momento do ambiente de negócios no estado.

Segundo o estudo, o indicador reflete uma melhora na percepção dos empresários, com destaque para o subíndice Intenções de investimentos, que cresceu 4,9%. Nele, são avaliadas as possibilidades de contratação de funcionários e de aplicação de recursos nos estoques, que avançaram 6,8% e 5,6%, respectivamente. Esses dados reforçam a expectativa positiva para o segundo semestre, impulsionado por datas comemorativas importantes e maior movimentação no varejo.

As análises são de levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“O avanço do Icec indica que os empresários capixabas estão confiantes com o cenário econômico local e com as possibilidades de crescimento nos próximos meses. O destaque nas intenções de contratar e investir revela que o setor está se preparando para atender uma demanda maior, muito provavelmente diante da chegada do segundo semestre do ano, que historicamente costuma ser melhor que o primeiro”, avaliou André Spalenza, coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES.

Comércio do ES

O subíndice que mede as expectativas futuras, avaliando a economia, o setor e a própria empresa, também se manteve em destaque por ficar com 126,6 pontos – sendo a maior pontuação dentro do Icec –, apesar de ter tido queda em julho. Já o componente que analisa as condições atuais apresentou estagnação, com leve queda de 0,2%.

A análise por tipo de produto comercializado reforça o cenário de retomada. O melhor desempenho foi o de bens não duráveis (como alimentos, bebidas e medicamentos), com alta expressiva de 7,5%, alcançando 105,7 pontos, o maior nível entre os grupos.

“O resultado reflete a confiança renovada dos empresários que atuam com itens essenciais e de giro rápido. Os bens semiduráveis, como roupas e cosméticos, também registraram bom desempenho (7,4%), chegando a 104,5 pontos, favorecidos por promoções e maior movimento no varejo com a chegada do segundo semestre. Já os bens duráveis (veículos, móveis e eletrodomésticos), mais sensíveis ao crédito e à confiança de longo prazo, apresentaram leve retração de 0,5%, mantendo-se em 102,8 pontos, um patamar ainda positivo”, analisou o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

Entre os estados do Sudeste, o Espírito Santo lidera com 103,9 pontos, seguido por Minas Gerais (103,1), São Paulo (102,8) e Rio de Janeiro (95,7). A média nacional ficou em 104,1 pontos, com crescimento de 1,9%.

“A superação sustentada da marca dos 100 pontos (patamar considerado satisfatório), aliada ao fortalecimento das expectativas, indica que o setor está em uma trajetória positiva. A continuidade desse movimento pode abrir espaço para uma retomada mais sólida do crescimento, impulsionada pela resiliência empresarial local e pelas oportunidades do segundo semestre. O Espírito Santo segue como destaque na região Sudeste, demonstrando capacidade de reação e adaptação frente aos desafios econômicos”, ressaltou Spalenza.

O levantamento completo, com os dados detalhados, pode ser acessado no site https://portaldocomercio-es.com.br.