Receita e despesa das cidades do ES se igualam pela 1ª vez desde 2015

Pela primeira vez desde 2015, a receita e as despesas dos municípios capixabas se equipararam, ultrapassando os R$ 25 bilhões. O levantamento é do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, lançado esta semana pela Aequus Consultoria, em sua 31ª edição. A série histórica da publicação aponta que, no Espírito Santo, as receitas costumam superar as despesas.

Tânia Villela, economista e editora do anuário, explica que o aumento das despesas municipais em 2024, especialmente nas categorias de custeio e investimento, trouxe reflexos diretos nos principais indicadores fiscais dos 78 municípios capixabas, incluindo o de equilíbrio fiscal e de suficiência financeira. Com isso, as despesas municipais registraram crescimento de 13,8% no ano passado e atingiram os R$ 25,72 bilhões.

Na outra ponta, a receita total das cidades do Espírito Santo somou R$ 25,74 bilhões, uma alta de 8,8% em relação ao ano anterior, já considerada a inflação. Apesar do bom desempenho, a taxa de crescimento foi inferior às registradas nos dois anos anteriores: 11,6% em 2022 e 9,7% em 2023.

Em 2024, o resultado refletiu a expansão de 7,6% nas receitas correntes e 23,5% nas receitas de capital. As receitas correntes subiram de R$ 21,97 bilhões para R$ 23,65 bilhões, um adicional de R$ 1,68 bilhão. Dentre elas, destacam-se os desempenhos das transferências do ICMS (R$ +582,2 milhões) e da arrecadação própria dos municípios (R$ +543,1 milhões).

Receitas e despesas

Nas receitas de capital, o incremento foi de R$ 396,7 milhões, passando de R$ 1,69 bilhão em 2023 para R$ 2,08 bilhões em 2024. A maior parte desse aumento veio das operações de crédito, que passaram de R$ 494,6 milhões para R$ 804,8 milhões.

Tânia ressalta, ainda, que apenas sete municípios do Espírito Santo foram responsáveis por 97,1% dos recursos obtidos por meio de operações de crédito em 2024: Serra (R$ 314,2 milhões), Vila Velha (R$ 107,1 milhões), Vitória (R$ 83,4 milhões), Colatina (R$ 70,5 milhões), Guarapari (R$ 58,0 milhões), Cariacica (R$ 51,9 milhões), Linhares (R$ 51,5 milhões) e Cachoeiro de Itapemirim (R$ 45,0 milhões).