Furto em Marataízes: perseguição policial termina com capotamento

Uma perseguição policial terminou com capotamento de um carro e dois suspeitos presos no município de Guarapari neste domingo (10). A ação iniciou na cidade de Marataízes, na localidade de Jacarandá, onde os dois homens teriam invadido uma casa e furtado uma televisão e um notebook.

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), equipes da Força Tática do 10º BPM receberam informações da Polícia Civil de Marataízes sobre um furto a uma residência do município, no qual foram levados diversos materiais eletrônicos. Os suspeitos estariam em um carro trafegando pela Rodovia do Sol, sentido Guarapari.

Com as informações, as equipes do 10º BPM iniciaram buscas e realizaram pontos de bloqueio. O veículo foi localizado, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga, arremessando alguns objetos furtados pela janela. Em determinado momento, o condutor perdeu o controle e capotou.

“Os dois ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram contidos e encaminhados à UPA de Guarapari, sem lesões aparentes. No interior do veículo, foram encontrados aparelhos eletrônicos e outros objetos furtados. Ao serem questionados, os suspeitos confessaram dois furtos ocorridos em Marataízes horas antes. O veículo foi removido ao pátio. O material recuperado, junto com os detidos, foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari”, afirmou a PM por meio de nota.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos, de 27 e 28 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Guarapari, foram autuados em flagrante por furto qualificado, desobediência, resistência e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Após os procedimentos de praxe, eles foram encaminhados ao sistema prisional.