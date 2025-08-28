Game capixaba “Ride to Death” é lançado com música e fliperama

O Espírito Santo ganha mais um jogo para chamar de seu. Neste sábado (30), a Casa Flor, em Vitória, recebe o lançamento de “Ride to Death”, game idealizado por Gabriel Hendrix com ilustrações e animações de Thadeu dos Anjos.

A proposta é ousada e divertida: imaginar a travessia da orla de Vila Velha até o Centro de Vitória de skate, em meio a personagens icônicos e situações que misturam humor e cotidiano capixaba.

Com um toque de nostalgia, o jogo será apresentado em um fliperama liberado para o público, com direito a premiações para os melhores jogadores. O evento busca unir interatividade, cultura local e diversão para todas as idades.

A música também ganha destaque no lançamento. A trilha sonora do game é assinada pela banda Intóxicos, que promete agitar a Casa Flor com um show ao vivo durante o evento.

“Ride to Death” conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço: