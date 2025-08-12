Iconha: produtores rurais contarão com serviço veterinário gratuito

A agricultura de Iconha terá um reforço inédito a partir desta segunda-feira (11). Pela primeira vez na história do município, a Secretaria Municipal de Agricultura passa a contar com uma médica veterinária para prestar atendimento direto aos produtores rurais e pecuaristas locais.

De acordo com a Prefeitura de Iconha, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a produção agropecuária, garantindo mais saúde animal, qualidade e produtividade nas propriedades.

O trabalho da profissional abrangerá orientações técnicas, prevenção de doenças, manejo adequado e acompanhamento de rebanhos.

O serviço vai beneficiar especialmente pequenos e médios produtores, que terão acesso gratuito a suporte especializado. O atendimento será voltado tanto para a pecuária de corte e leite quanto para a produção de aves e outras criações.