Investimentos dos municípios capixabas atingem maior valor histórico

Os municípios do Espírito Santo alcançaram um marco histórico, com R$ 4,41 bilhões aplicados em investimentos públicos em 2024, o maior valor anual já registrado desde 1998. Os dados são do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, e mostram que este é o terceiro ano consecutivo de crescimento.

A cidade da Serra se destacou, liderando o ranking de investimentos com R$ 717,9 milhões em 2024, um recorde histórico para o município. No mesmo ano, outros 41 municípios capixabas também registraram volumes recordes.

Além de encabeçar a lista de investimentos anuais, a Serra lidera a captação de crédito no mandato 2021-2024, obtendo R$ 555,5 milhões, o que correspondeu a 28,3% de seus investimentos no período. Considerando o mesmo mandato, a Serra acumulou R$ 1,97 bilhão em investimentos, seguida por Vitória (R$ 1,27 bilhão), Vila Velha (R$ 970,2 milhões), e Cariacica (R$ 881,6 milhões).

Mudança no padrão de financiamento dos investimentos

A pesquisa aponta uma forte mudança no padrão de financiamento dos investimentos municipais. A economista Tânia Vilella, editora do anuário, explica que, ao comparar os dois últimos mandatos, os recursos próprios e as transferências estaduais foram os grandes impulsionadores.

Entre os mandatos de 2017-2020 e 2021-2024, o volume de recursos próprios cresceu de R$ 3,43 bilhões para R$ 6,38 bilhões, respondendo por quase metade do aumento total nos investimentos. Já as transferências estaduais tiveram um crescimento ainda mais expressivo, saltando de R$ 571,1 milhões para R$ 2,64 bilhões.

Essa nova dinâmica fez com que a participação das transferências estaduais no financiamento dos investimentos saltasse de 9,6% para 22,1% no período. Em contrapartida, a participação dos recursos da União e das operações de crédito diminuiu.

A pesquisa da Aequus Consultoria aponta que o volume total de investimentos no último mandato, de R$ 11,90 bilhões, foi o dobro do período anterior (2017-2020), que aplicou R$ 5,94 bilhões. A economista atribui esse crescimento substancial a fatores como os recursos remanescentes da pandemia e o bom desempenho econômico, que impulsionaram a arrecadação própria e as transferências estaduais e federais.