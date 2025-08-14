Kimberlly Soares ministra palestra no CRAS sobre protagonismo feminino

A jornalista Kimberlly Soares fará uma palestra nesta sexta-feira (15), às 15h, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado no bairro IBC.

Com o tema “Eu e a cidade como palco da minha narrativa”, a profissional vai compartilhar sua trajetória no jornalismo, destacando desafios e conquistas da carreira.

O encontro também será um momento de reflexão sobre a importância da presença feminina em espaços de decisão e construção de narrativas próprias. Kimberly ainda abordará os desafios de conciliar a maternidade com a profissão, trazendo um olhar abrangente que dialoga com mães de diferentes áreas de atuação.

A atividade é aberta ao público e busca inspirar mulheres a reconhecerem e valorizarem suas próprias histórias.

Quem é Kimberlly

Mãe de três filhos, Kimberlly Soares cursa jornalismo pela Universidade Estácio. Atua como redatora de conteúdo para a área de segurança no portal AQUINOTICIAS.COM.

Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.