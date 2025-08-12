Liquida Piúma: Prefeitura abre inscrições para comerciantes

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, vai abrir as inscrições para o Liquida Piúma 2025, evento que promete movimentar a economia local entre os dias 1º e 6 de setembro. A iniciativa busca fomentar as vendas no comércio da cidade, oferecendo ao público promoções especiais, queima de estoque, atrações culturais e concursos que valorizam o trabalho e a criatividade dos lojistas.

Podem participar estabelecimentos comerciais de qualquer segmento, sediados no município, com CNPJ ativo e alvará de funcionamento vigente. A adesão é gratuita e inclui benefícios como material de divulgação, promoção da marca nas ações oficiais do evento e participação nos concursos de Melhor Vitrine e Melhor Atendimento, ambos com premiação em troféus.

O evento terá atividades descentralizadas nos próprios estabelecimentos e contará também com uma estrutura na Rua Orides Fornaciari, no Centro, onde serão realizados desfiles, apresentações culturais e outras ações de mobilização popular.

As inscrições devem ser feitas de 14 a 18 de agosto de 2025, exclusivamente pelo formulário online disponível clicando aqui. Para concorrer ao concurso de Melhor Vitrine, é obrigatória a participação na Oficina de Visual Merchandising, no dia 26 de agosto, promovida pelo Sebrae.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Desenvolvimento, pelo telefone (28) 3520-6500, ramal 1057, ou pelo e-mail [email protected].