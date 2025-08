Lucas Turini lança novo single autoral: 'A Razão de Estar Aqui'; confira

O cantor e compositor vargem-altense Lucas Turini lançou seu novo single autoral, “A Razão de Estar Aqui”, disponível nas plataformas digitais. A música é uma obra sensível e reflexiva, que aborda o encontro entre o instante e a vida, a busca por sentido e a descoberta da própria existência.

Composição de Lucas Turini e Marcos Tadeu, a canção nasceu a partir de uma experiência intensa vivida durante a Bienal da UNE, em Recife — um momento emblemático, onde o cenário noturno se transformou em palco para um diálogo profundo sobre o sentido da vida.

Leia também: Caminhada fotográfica revive antigos cinemas de Cachoeiro

A música traduz uma reflexão sobre como, em certos momentos, a vida nos revela suas respostas de forma inesperada e poderosa. Com uma estética pop reggae, a canção ganha leveza e fluidez, criando uma atmosfera envolvente que contrasta com a profundidade existencial da letra.

O refrão “Num beijo descobri a razão de estar aqui”, sintetiza com força poética esse instante de descoberta, onde intimidade e compreensão do próprio lugar no mundo se encontram.

“Essa música representa um momento muito forte da minha vida. É sobre quando a gente percebe que está no lugar certo, na hora certa, e que existe um motivo maior para tudo. Quis transformar isso em canção, com verdade e sentimento”, conta Lucas.

Lucas Turini aborda a juventude inquieta em novo single

“A Razão de Estar Aqui” também reforça o diálogo do artista com uma juventude inquieta, que busca conexão, significado e autenticidade em meio aos desafios da vida contemporânea. As influências transitam entre o lirismo de Paulo Coelho e a ousadia simbólica de Raul Seixas, reafirmando a identidade de Lucas como um artista jovem, autoral e questionador.

O lançamento dá continuidade ao projeto autoral do cantor, iniciado com o single “A Hora É Essa”, que marcou o início de uma nova fase na sua trajetória musical.

Além disso, Lucas também celebrou recentemente um momento marcante na carreira ao se apresentar no Festival de Inverno de Guaçuí, onde tocou na mesma noite da banda Casaca e do cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista do O Rappa.

“Foi uma experiência inesquecível. Estar no palco de um festival tão importante e dividir a noite com artistas que admiro foi um presente. Isso me dá ainda mais vontade de seguir em frente com meu trabalho e com tudo que acredito por meio da música”, afirmou.

Siga @eulucasturini nas redes sociais e fique por dentro das novidades.

Ouça agora: A Razão de Estar Aqui – Lucas Turini

https://open.spotify.com/track/2WdkfxLscV67oXXvejSy2e?si=qNzh1sQFQ5qPKEBZ9jiLGw

Ficha Técnica