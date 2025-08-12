Marataízes: adolescente morre em acidente com motoneta

Na noite dessa segunda (11), em Marataízes, um adolescente de 15 anos morreu em um acidente com motoneta. Segundo informações da Polícia Militar, o pai relatou que o garoto pegou a motoneta escondido e quando estava pilotando veículo perdeu o controle e bateu em uma cerca.

O acidente ocorreu na estrada de Jacarandá, na localidade de Capinzal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e confirmou que o adolescente veio a óbito no local.

Nesse sentido, a Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda de acordo com informações, a moto estava com licenciamento atrasado e foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).