Marataízes promove doação de sangue no CAPS com apoio de grupo local

Nesta sexta-feira (15), o CAPS de Marataízes foi o local de mais uma importante ação solidária: a campanha de doação de sangue, promovida em parceria com os grupos Gota que Faltava e com apoio da Inovarte.

A iniciativa teve grande adesão da população, reunindo doadores voluntários, servidores públicos. A ação reforça o compromisso com a vida e com o fortalecimento da cultura de solidariedade no município.

Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, a mobilização teve como objetivo contribuir para os estoques dos hemocentros, além de sensibilizar a comunidade sobre a importância de doar sangue regularmente.

A Prefeitura de Marataízes agradece a todos que participaram e reafirma seu compromisso com ações que promovem saúde, cidadania e empatia.