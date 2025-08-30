Marataízes recebe Festa da Viola neste sábado com shows e tradição sertaneja

A comunidade de Boa Vista do Sul, em Marataízes, recebe neste sábado (30) a Festa da Viola. O evento é aguardado tanto pelos moradores quanto pelos turistas da região.
A programação contará com shows de Flash Martins e da banda Garotos Tradição, que prometem animar o público com muita música e cultura local.
A Festa da Viola, já tradicional no calendário oficial de eventos da Secretaria Municipal de Turismo, celebra neste ano a identidade cultural do interior do município, valorizando as raízes sertanejas da região.
Com início previsto para as 18h, a expectativa é de um grande público em um ambiente familiar e festivo, marcado pela alegria e pelo resgate das tradições do interior de Marataízes.
