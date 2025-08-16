Marcelo Santos presta contas a lideranças e à comunidade do Caparaó em Irupi

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, esteve em Irupi, na noite do último dia 14, para mais uma edição do Dialoga, sua prestação de contas que está em sua 22ª edição. O encontro, realizado no Cerimonial Jardim dos Lagos, reuniu cerca de 250 lideranças políticas, comunitárias e diversos representantes dos setores produtivos.

O evento teve dois objetivos claros: apresentar resultados do trabalho de Marcelo como deputado estadual e presidente da Assembleia, e ouvir de perto as demandas da região. Entre as ações destacadas na apresentação estão investimentos em infraestrutura, apoio a projetos de desenvolvimento regional e iniciativas para fortalecer a agricultura e o turismo, setores fortes para o Caparaó.

Marcelo ressaltou que sua atuação tem sido marcada pela presença constante nos municípios capixabas, aproximando as pessoas do trabalho legislativo. “Prestar contas é fundamental, mas ouvir é ainda mais importante. Cada conversa nos ajuda a alinhar as ações da Assembleia às reais necessidades de cada cidade.”

Um dos exemplos mais citados durante o encontro foi o Arranjos Produtivos, programa criado pela Assembleia Legislativa e liderado por Marcelo para apoiar e desenvolver ainda mais a agricultura familiar nas regiões produtoras. A iniciativa garante assistência técnica, equipamentos e mudas de qualidade, ajudando a aumentar a produção, melhorar a renda dos agricultores e movimentar a economia local.

O prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério, explicou como o programa transforma a realidade dos produtores: “A economia do Caparaó é baseada na agricultura, mas o Governo só vai até a porteira. E Marcelo, com o Arranjos Produtivos, abriu a porteira e passou a porteira para dentro. No meu município, só de café, são 170 mil mudas que vão injetar em Jerônimo Monteiro mais de 10 milhões de reais. Não é só obra, caminhão e máquina, esse cara tá levando desenvolvimento para os produtores rurais.”

O ex-prefeito de Alegre, Caléu, ressaltou a credibilidade do parlamentar. “Marcelo é o homem que se fala, pode escrever. E isso em política, tem um valor muito grande porque, infelizmente, a maioria fala muita mentira e Marcelo não fala mentiras. Está tendo esse apoio que estamos vendo aqui, por causa desse jeito de proceder.”

Já o ex-prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho, reforçou que o reconhecimento vem do trabalho prestado. “Somos o município em que Marcelo mais teve votos proporcionais e isso foi nada mais do que reconhecimento do trabalho. Então, em nome daquele povo de Dores do Rio Preto, eu só tenho que falar muito obrigado pelo trabalho que você fez.”

O Dialoga já passou pela Região Metropolitana, onde reuniu mais de 1200 pessoas, e seguirá para outras regiões do Estado. O objetivo é fortalecer a transparência, a participação popular e mostrar de perto o trabalho do Legislativo para as comunidades.