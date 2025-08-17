Mulher é agredida com tapas e chutes em universidade no ES; veja vídeo

Um homem, de 34 anos, agrediu uma mulher, de 36 anos, com tapas, socos e chutes dentro do estacionamento da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Goiabeiras, em Vitória.

O fato ocorreu na última sexta-feira (15). Um vídeo, do circuito interno de segurança, mostra o momento em que o agressor chega ao local e se aproxima da vítima.

Leia também: VÍDEO | Motorista flagra grave acidente com morte em rodovia no Sul do ES

A Polícia Militar foi acionada e conteve o homem, que não soube explicar porque agrediu a mulher. O suspeito, que relatou ter sofrido tentativa de homicídio e racismo dias antes, ainda deu um tapa na cabeça de um dos policiais. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Veja vídeo