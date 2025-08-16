Operação da PM apreende 400 pinos de cocaína em Cachoeiro

Na tarde deste sábado (16), policiais militares do 9º Batalhão, prenderam dois homens por tráfico de drogas na Rua Solimar Alves Leite, bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram um indivíduo entregando algo a um motociclista. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito que estava a pé arremessou pinos de cocaína para dentro de uma garagem.

Na abordagem, a equipe localizou o material dispensado e encontrou um balde com aproximadamente 400 pinos de cocaína, além de pedras de crack.

Ao todo, foram apreendidos 400 pinos de cocaína, 10 pedras de crack, R$ 162 em espécie, uma motocicleta, e dois celulares. Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Crimes Intencionais (7ª DRCI), junto com o material apreendido, para as providências legais.