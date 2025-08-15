Orgulho capixaba: estudantes de Brejetuba disputam Olimpíada de Agropecuária

Nessa segunda-feira (11), estudantes da 3ª série do Curso Técnico em Agropecuária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) São Jorge, localizada em Brejetuba, embarcaram rumo ao estado de Pernambuco para disputar a fase presencial da 14ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP), que teve início nessa terça-feira (12) e se encerra nesta sexta-feira (15).

Idealizada pelo Instituto Federal do Sul de Minas (Ifsuldeminas), a competição reúne equipes de todo o País e até de outros países, como Colômbia e Argentina. Nesta edição, as atividades presenciais estão sendo realizadas no Instituto Federal Baiano (Campus Senhor do Bonfim) e no Instituto Federal do Sertão Pernambucano (Campus Petrolina).

Leia também: Sedu promove Dia D da Tecnologia nas escolas estaduais nesta sexta-feira (15)

A participação é uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos na área agropecuária, promover a interdisciplinaridade, estimular o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e a capacidade de resolver problemas reais. A OBAP também contribui para ampliar a visão profissional dos jovens e reforçar o papel do ensino técnico e tecnológico na busca por soluções para o desenvolvimento sustentável.

Para a professora Angela Mariana Clemente Serrano e Souza, acompanhar os estudantes nessa jornada é motivo de orgulho. “É uma oportunidade concreta de estimular o protagonismo estudantil e a aplicação prática do conhecimento. Independentemente dos resultados, a participação já é, por si só, uma grande conquista”, disse.