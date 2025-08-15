Sedu promove Dia D da Tecnologia nas escolas estaduais nesta sexta-feira (15)

A Secretaria da Educação (Sedu) realiza, nesta sexta-feira (15), mais uma edição do Dia D da Tecnologia, iniciativa criada em 2019 que tem como objetivo fortalecer a Cultura Digital e incentivar práticas pedagógicas inovadoras nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

O evento faz parte do calendário escolar e mobiliza todas as unidades, que organizam atividades, ações e projetos com o uso de tecnologias digitais para promover uma aprendizagem significativa e inovadora.

Neste ano, as 50 escolas que integram o Programa Escola do Futuro terão um destaque especial, desenvolvendo projetos voltados à preservação e ao uso sustentável dos oceanos, em alinhamento com a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2025, que traz o tema “Cultura Oceânica”.

As propostas seguem a metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) e a abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), estimulando a investigação, a criatividade, o pensamento crítico e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

Nos últimos dois anos, projetos apresentados no Dia D da Tecnologia garantiram espaço em Feiras Estaduais de Inovação, conectando o aprendizado de sala de aula com desafios reais e preparando os estudantes para um futuro mais sustentável e tecnológico.

“Acreditamos que o Dia D da Tecnologia é uma oportunidade de celebrar o protagonismo dos estudantes e incentivar soluções criativas para problemas reais, fortalecendo a aprendizagem e preparando nossos jovens para os desafios do futuro”, destacou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.