Polícia Civil bate recorde e arrecada mais de R$ 2,5 mi em leilão de veículos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou, nesse sábado (9), o 3º leilão de viaturas da instituição, sendo o primeiro do ano de 2025. Organizado pela Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da PCES, o evento contou com uma participação expressiva de interessados, gerando 44.193 visualizações e 2.637 lances de 350 pessoas cadastradas. No total, foram leiloados 65 veículos, incluindo carros, camionetes e motocicletas, todos vendidos com sucesso.

O valor inicial combinado dos veículos era de R$ 1.193.150,00, mas o valor final arrecadado chegou a R$ 2.526.793,00, representando um aumento de 112% em relação ao valor de partida.

Durante aproximadamente sete horas e meia de leilão e disputas bem marcadas, o veículo mais disputado foi um Toyota Hilux CDLOWM4FD 2018/2019, que foi arrematado por R$ 84.000,00 após 150 lances, muito acima de seu valor inicial de R$ 44.200,00, sendo também o veículo de maior arrematação. Uma Honda CG 125 Cargo 1998/1998 teve a maior diferença percentual entre o valor inicial e o final, sendo arrematado por R$ 5.250,00, um aumento de 518% sobre o valor inicial de R$ 850,00.

O leilão contou com a participação de pessoas residentes no Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância do leilão para a modernização da instituição. “O leilão de viaturas usadas viabiliza um maior dinamismo na renovação da frota da instituição. Com os recursos obtidos, são adquiridos novos veículos, mais modernos e aptos para o apoio à investigação criminal, o que impacta diretamente na melhoria dos índices de combate à criminalidade”, disse Arruda.

O presidente da Comissão, delegado Érico Mangaravite, afirmou que os valores obtidos no leilão superaram as expectativas por conta de um criterioso trabalho de seleção dos lotes, bem como devido à ampla divulgação do leilão, inclusive pelas redes sociais. “Ressaltamos as vantagens do processo, tanto para os arrematantes, que participam de uma disputa transparente por meio da qual podem adquirir veículos em bom estado por valores atrativos quanto para a Polícia Civil, que evita a depreciação excessiva do patrimônio público e pode otimizar a gestão dos próprios bens”, destacou o delegado.

Com a conclusão do leilão, seguem agora as etapas de recebimento dos pagamentos, entrega dos veículos e prestação de contas. “A expectativa é de que o próximo leilão de viaturas da PCES ocorra nos próximos meses: já houve a contratação de leiloeiro oficial e a divulgação inicial ocorrerá no site oficial da instituição”, completou o delegado Érico Mangaravite.