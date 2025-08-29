Prepare o chapéu! 49ª ExpoAgro em Alegre começa nesta sexta (29); confira

Nesta sexta-feira (29), começa a 49ª edição da ExpoAgro, de Alegre. O evento segue até domingo (31), vai reunir rodeio, provas esportivas, atrações culturais e shows musicais e atividades voltadas para o agronegócio regional.

Dois dos atrativos mais aguardados a ExpoAgro, são o Concurso Leiteiro e Marcha de Cavalo e prova dos Três Tambores.

No caso do curso leiteiro, seguirá o protocolo técnico com manejo adequado, controle higiênico-sanitário e aferições oficiais ao longo de quatro ordenhas. A prova, realizada em memória de Clecir, homenageia a história do evento e de quem ajudou a consolidá-lo.

Já na Marcha de Cavalo e na Prova dos Três Tambores, a programação reúne duas modalidades: Marcha de Cavalo (sábado, 12h): que avalia comodidade, regularidade e estilo do andamento e Três Tambores (domingo, 9h): que avalia velocidade e precisão em circuito de trevo, destacando técnica do conjunto cavalo–amazona/peão, preparo físico e sintonia.

Nesse sentido, ambas ocorrem na pista do parque, com orientação de pista e cuidados de segurança para animais e competidores.

Rodeio

Já o Piaçu Rodeio Show celebra 25 anos e vai ser apresentado numa arena segura, com equipe técnica experiente e provas que valorizam o esporte e o respeito aos animais.

Shows musicais e arena gamer

Nas apresentações musicais, haverá opções para todos os gostos. Isso porque, o público poderá curtir apresentações com DJ Alan Massini, banda Delírios, Rony e Rick, DJ Tedson Sabino, Júnior e Gustavo, Álvaro Nobre, Alan Massini, Raione e Kall Marques.

Além disso, na feira também haverá a Arena Gamer com estações de jogo e experiências imersivas. Assim, o público poderá unir economia criativa e novas profissões, além de aproveitar lazer de qualidade para toda a família.

Fazendinha e parque de diversão

A criançada terá duas áreas para aproveitar. A Fazendinha funciona durante os três dias com mediação de monitores. Lá, as crianças poderão ter contato com pequenos animais e atividades lúdicas de educação ambiental e rural.

Além disso, para quem gosta de brinquedos de Parque de Diversão, não faltará opções. Isso porque, o Magic Park trará brinquedos para todas as idades, com operação diária durante a feira. A estrutura segue protocolos de segurança, com equipes técnicas e manutenção permanente.

Segurança e acessibilidade

A feira contará com o apoio da Defesa Civil e da Guarda Municipal. Além disso, haverá orientação de trânsito e estacionamento, áreas sinalizadas, banheiros, praça de alimentação e pontos de hidratação.

Consequentemente, pessoas idosas, gestantes e pessoas com deficiência terão prioridade e apoio de acessibilidade nas áreas comuns.

Jubileu de Ouro (50ª ExpoAgro)

Em 2026, Alegre celebrará 50 anos de ExpoAgro. A Prefeitura já iniciou a escuta com produtores, entidades e comunidade para um Jubileu de Ouro histórico, com programação técnica robusta, atrações de grande porte e ações de legado para o parque e para a cidade.