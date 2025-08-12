PRF apreende mais de 6kg de cloridrato de cocaína em ação na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite da última segunda-feira (11), cerca de 6,26 kg de cloridrato de cocaína durante fiscalização no km 270 da BR-101, na altura do município de Serra.

De acordo com a PRF, o entorpecente estava dentro de uma sacola no interior de um veículo abordado por policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF. O carro era conduzido por um homem de 33 anos e tinha como passageiro outro de 34 anos.

Os dois ocupantes e a droga foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional, em Serra, para os procedimentos cabíveis.