Segurança

PRF prende homem com Mandado de Prisão em aberto na BR-101 na Serra

Foto: Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (15), por volta das 15h50, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram a prisão de um homem de 67 anos que estava com Mandado de Prisão em aberto.

A abordagem ocorreu no km 244 da BR-101, no município de Serra/ES, quando os policiais fiscalizavam o veículo FIAT/Strada Working CD. Durante a verificação da documentação dos ocupantes, foi constatado que um dos passageiros possuía um Mandado de Prisão expedido em 11 de abril de 2025, ainda pendente de cumprimento.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e a ocorrência encaminhada à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Serra, para as providências cabíveis.

