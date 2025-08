PRF prende passageiro transportando 52 kg de drogas em Guarapari

Um passageiro foi preso na manhã desta quarta-feira (6), por volta das 5h, na BR-101 em Guarapari, durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A ação tinha como foco o enfrentamento ao tráfico de drogas e armas em transporte intermunicipal e interestadual.

A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) deu ordem de parada a um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para Vitória. Durante a abordagem, foi constatado que o passageiro carregava, na parte superior do veículo, um pacote com odor forte semelhante ao de maconha.

Leia também: Cruel! Homem é brutalmente espancado e apedrejado em Cachoeiro

No bagageiro, os cães especializados em faro para drogas indicaram a presença de substância ilícita em duas malas de cor bege. As malas foram abertas na presença do motorista e do detido, dono dos volumes. Foram encontradas quatro caixas embaladas contendo maconha, totalizando aproximadamente 52 kg.

O passageiro foi preso e encaminhado, junto com a droga, ao Departamento de Polícia Judiciária de Guarapari.