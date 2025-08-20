Segurança

PRF realiza leilão de veículos conservados e sucatas no Espírito Santo

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal do estado do Espírito Santo promove nos próximos dias 01 a 03, 08 a 10, 15 a 17 de setembro o leilão de veículos retidos ou abandonados de 2025.

Os leilões têm por objeto veículos classificados como:

  • Conservados (documentáveis);
  • Sucatas aproveitáveis;
  • Sucatas aproveitáveis com motor inservível.

Os veículos foram retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título e permanecem há mais de 60 dias nos pátios vinculados à SPRF/ES, conforme informações contidas no Edital nº 2/2025/LEILAO-ES.

Os lotes colocados para arrematação estão armazenados nas seguintes cidades: Vitória, Viana, Serra, Colatina, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e São Mateus.

O certame acontece em três fases:

  • 01 a 03 de setembro de 2025: Leilão 01
  • 08 a 10 de setembro de 2025: Leilão 02
  • 15 a 17 de setembro de 2025: Leilão 03

O edital está disponível no Portal da PRF.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Espírito SantoLeilãoPRF

