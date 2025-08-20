PRF realiza leilão de veículos conservados e sucatas no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal do estado do Espírito Santo promove nos próximos dias 01 a 03, 08 a 10, 15 a 17 de setembro o leilão de veículos retidos ou abandonados de 2025.

Os leilões têm por objeto veículos classificados como:

Conservados (documentáveis);

Sucatas aproveitáveis;

Sucatas aproveitáveis com motor inservível.

Leia também: Homem é preso por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Os veículos foram retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título e permanecem há mais de 60 dias nos pátios vinculados à SPRF/ES, conforme informações contidas no Edital nº 2/2025/LEILAO-ES.

Os lotes colocados para arrematação estão armazenados nas seguintes cidades: Vitória, Viana, Serra, Colatina, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e São Mateus.

Os veículos estão classificados em conservados (documentáveis), sucatas (aproveitáveis) e sucatas (aproveitáveis com motor inservível).

O certame acontece em três fases:

01 a 03 de setembro de 2025: Leilão 01

08 a 10 de setembro de 2025: Leilão 02

15 a 17 de setembro de 2025: Leilão 03

O edital está disponível no Portal da PRF.