PRF realiza leilão de veículos conservados e sucatas no Espírito Santo
A Polícia Rodoviária Federal do estado do Espírito Santo promove nos próximos dias 01 a 03, 08 a 10, 15 a 17 de setembro o leilão de veículos retidos ou abandonados de 2025.
Os leilões têm por objeto veículos classificados como:
- Conservados (documentáveis);
- Sucatas aproveitáveis;
- Sucatas aproveitáveis com motor inservível.
Os veículos foram retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título e permanecem há mais de 60 dias nos pátios vinculados à SPRF/ES, conforme informações contidas no Edital nº 2/2025/LEILAO-ES.
Os lotes colocados para arrematação estão armazenados nas seguintes cidades: Vitória, Viana, Serra, Colatina, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e São Mateus.
Os veículos estão classificados em conservados (documentáveis), sucatas (aproveitáveis) e sucatas (aproveitáveis com motor inservível).
O certame acontece em três fases:
- 01 a 03 de setembro de 2025: Leilão 01
- 08 a 10 de setembro de 2025: Leilão 02
- 15 a 17 de setembro de 2025: Leilão 03
O edital está disponível no Portal da PRF.
