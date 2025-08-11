PRODES: Presidente Kennedy prorroga prazo para recadastro de bolsistas
O PRODES é voltado a incentivar a formação acadêmica e técnica, oferecendo bolsas de estudo que contribuem para a qualificação profissional e o acesso ao ensino superior.
•
O prazo para o recadastro dos bolsistas do Programa de Desenvolvimento de Ensino Superior e Técnico (PRODES), em Presidente Kennedy foi estendido. Agora, os beneficiários têm até o dia 15 de agosto para regularizar a situação e garantir a continuidade do benefício.
De acordo com a administração municipal, as fichas para o recadastro estão disponíveis no site oficial da prefeitura e também no setor responsável pelo PRODES, localizado no município. O procedimento é obrigatório para todos os estudantes que já recebem o benefício e desejam mantê-lo no próximo período letivo.
Leia também: Homem morre após carreta tombar em Presidente Kennedy
O PRODES é voltado a incentivar a formação acadêmica e técnica de moradores de Presidente Kennedy, oferecendo bolsas de estudo que contribuem para a qualificação profissional e o acesso ao ensino superior. O recadastro é uma das exigências para assegurar a manutenção da bolsa, evitando a suspensão do benefício.
Onde fazer o recadastro do PRODES em Presidente Kennedy
- Site da Prefeitura: acessar e baixar a ficha de recadastro;
- Setor do PRODES: atendimento presencial para retirada e entrega da documentação;
- Prazo final: até 15 de agosto.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui