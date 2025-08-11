PRODES: Presidente Kennedy prorroga prazo para recadastro de bolsistas

O prazo para o recadastro dos bolsistas do Programa de Desenvolvimento de Ensino Superior e Técnico (PRODES), em Presidente Kennedy foi estendido. Agora, os beneficiários têm até o dia 15 de agosto para regularizar a situação e garantir a continuidade do benefício.

De acordo com a administração municipal, as fichas para o recadastro estão disponíveis no site oficial da prefeitura e também no setor responsável pelo PRODES, localizado no município. O procedimento é obrigatório para todos os estudantes que já recebem o benefício e desejam mantê-lo no próximo período letivo.

O PRODES é voltado a incentivar a formação acadêmica e técnica de moradores de Presidente Kennedy, oferecendo bolsas de estudo que contribuem para a qualificação profissional e o acesso ao ensino superior. O recadastro é uma das exigências para assegurar a manutenção da bolsa, evitando a suspensão do benefício.

Onde fazer o recadastro do PRODES em Presidente Kennedy