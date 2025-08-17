Projeto leva arte e reflexão às escolas de Anchieta

Entre os dias 11 e 19 de agosto, o Grupo de Teatro Rerigtiba realiza uma série de apresentações teatrais voltadas para estudantes da rede pública de ensino. A iniciativa integra o projeto Palco Aberto: Educação e Arte em Cena, que utiliza o teatro como instrumento de formação cidadã, estímulo à criatividade e valorização da diversidade.
Mais do que entretenimento, o projeto busca despertar o olhar crítico dos jovens e promover o diálogo sobre temas essenciais da vida em sociedade. As encenações abordam questões como respeito às diferenças, protagonismo juvenil, consciência ambiental e escolhas responsáveis — tudo isso por meio de narrativas sensíveis e acessíveis, que conectam arte e educação.
“O teatro é um espaço de escuta, de expressão e de transformação. Quando o estudante
se vê representado no palco, ele entende que sua história importa. Isso fortalece sua
autoestima e seu senso de pertencimento”, afirma a atriz Welida, integrante do Grupo Rerigtiba.
A programação será dividida em dois momentos:
Em agosto, durante a Semana do Estudante, com espetáculos voltados para alunos do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA);
Em outubro, durante a Semana da Criança, com apresentações destinadas aos alunos do Ensino Fundamental I.
O projeto é realizado pelo Grupo de Teatro Rerigtiba, com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, com recursos do Termo de Fomento nº 010/2025.
Espetáculos da Semana do Estudante:
Dias 11 e 12 de agosto no Espaço Cultural Rerigtiba
Espetáculo: Uma Viagem no Tempo – Um convite à reflexão sobre a preservação ambiental,
com foco especial na água como bem essencial à vida. A peça propõe uma jornada histórico-
afetiva que conecta memória, natureza e responsabilidade.
Dia 13 de agosto na Escola Maria Luiza Flores (Mãe Bá) e dia 14 de agosto na Escola Tia
Marlene Petri (Alto Pongal)
Espetáculo: A Maldição e o Mistério de Kalá – Uma fábula contemporânea que explora, com
leveza e emoção, o impacto das escolhas individuais e coletivas em nossas trajetórias.
Dias 18 e 19 de agosto no Espaço Cultural Rerigtiba
Espetáculo Janelas – Inspirado nas relações humanas em tempos de isolamento, o espetáculo
revela a beleza dos pequenos gestos e do cotidiano partilhado, estimulando empatia e conexão.
O Grupo Rerigtiba, sediado em Anchieta, é referência na cena cultural capixaba por seu trabalho contínuo com arte, educação e inclusão. O grupo realiza espetáculos, oficinas e ações formativas que promovem o acesso à cultura como direito fundamental.
Para acompanhar a programação e conhecer mais sobre o grupo, acesse o Instagram: @grupodeteatrorerigtiba
