Projeto leva arte e reflexão às escolas de Anchieta

Entre os dias 11 e 19 de agosto, o Grupo de Teatro Rerigtiba realiza uma série de apresentações teatrais voltadas para estudantes da rede pública de ensino. A iniciativa integra o projeto Palco Aberto: Educação e Arte em Cena, que utiliza o teatro como instrumento de formação cidadã, estímulo à criatividade e valorização da diversidade.

Mais do que entretenimento, o projeto busca despertar o olhar crítico dos jovens e promover o diálogo sobre temas essenciais da vida em sociedade. As encenações abordam questões como respeito às diferenças, protagonismo juvenil, consciência ambiental e escolhas responsáveis — tudo isso por meio de narrativas sensíveis e acessíveis, que conectam arte e educação.

Leia também: Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Anchieta fechará por dois dias; entenda

“O teatro é um espaço de escuta, de expressão e de transformação. Quando o estudante

se vê representado no palco, ele entende que sua história importa. Isso fortalece sua

autoestima e seu senso de pertencimento”, afirma a atriz Welida, integrante do Grupo Rerigtiba.

A programação será dividida em dois momentos:

Em agosto, durante a Semana do Estudante, com espetáculos voltados para alunos do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Em outubro, durante a Semana da Criança, com apresentações destinadas aos alunos do Ensino Fundamental I.

O projeto é realizado pelo Grupo de Teatro Rerigtiba, com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, com recursos do Termo de Fomento nº 010/2025.

Espetáculos da Semana do Estudante:

Dias 11 e 12 de agosto no Espaço Cultural Rerigtiba

Espetáculo: Uma Viagem no Tempo – Um convite à reflexão sobre a preservação ambiental,

com foco especial na água como bem essencial à vida. A peça propõe uma jornada histórico-

afetiva que conecta memória, natureza e responsabilidade.

Dia 13 de agosto na Escola Maria Luiza Flores (Mãe Bá) e dia 14 de agosto na Escola Tia

Marlene Petri (Alto Pongal)

Espetáculo: A Maldição e o Mistério de Kalá – Uma fábula contemporânea que explora, com

leveza e emoção, o impacto das escolhas individuais e coletivas em nossas trajetórias.

Dias 18 e 19 de agosto no Espaço Cultural Rerigtiba

Espetáculo Janelas – Inspirado nas relações humanas em tempos de isolamento, o espetáculo

revela a beleza dos pequenos gestos e do cotidiano partilhado, estimulando empatia e conexão.

O Grupo Rerigtiba, sediado em Anchieta, é referência na cena cultural capixaba por seu trabalho contínuo com arte, educação e inclusão. O grupo realiza espetáculos, oficinas e ações formativas que promovem o acesso à cultura como direito fundamental.

Para acompanhar a programação e conhecer mais sobre o grupo, acesse o Instagram: @grupodeteatrorerigtiba