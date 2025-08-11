São Mateus: 7 pessoas ficam feridas em grave acidente

Uma colisão frontal entre dois automóveis deixou sete feridos no bairro Aviação, em São Mateus. O fato ocorreu neste domingo (10). A batida envolveu um Volkswagen Golf e um Volkswagen Novo Voyage.

Duas pessoas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas com o apoio do Corpo de Bombeiros. Ambas estavam em estado grave. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as outras vítimas.

Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Não há informações sobre o estado de saúde atual das pessoas socorridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três ocupantes estavam em um dos carros e quatro no outro. Para resgatar as vítimas presas, foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento.