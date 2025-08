Sedu lança manual para orientar estagiários da rede estadual

Estudantes matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual, com idade a partir de 16 anos e frequência regular na escola são o público-alvo.

O material foi elaborado para oferecer orientações claras, objetivas e acessíveis sobre todo o processo de ingresso, formalização e acompanhamento do estágio, garantindo que a experiência seja legal, segura, formativa e positiva.

A Secretaria da Educação (Sedu) disponibilizou o Manual do Estágio – Guia do Estudante, um documento que serve como referência para estudantes da rede pública estadual interessados em ingressar em estágios remunerados não obrigatórios durante o Ensino Médio ou a Educação Profissional.

