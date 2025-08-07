Sementes conecta startups ao ecossistema de inovação na Cidade Inovadora Expo

O Programa Sementes, iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), foi um dos grandes destaques da Cidade Inovadora Expo, realizada nos dias 5 e 6 de agosto, em Linhares. Durante os dois dias de evento, startups aceleradas pelo programa participaram ativamente de palestras, rodas de conversa e ações de networking, fortalecendo conexões com o ecossistema regional de inovação.

Voltado para o fomento de 50 startups com atuação em municípios da Bacia do Rio Doce, o Sementes tem contribuído diretamente para a reconstrução social, econômica e ambiental da região, promovendo soluções sustentáveis e inovadoras. Dez dessas startups estão sediadas em Linhares, e tiveram papel ativo nas discussões, exposições e interações durante o evento.

“Estar na Cidade Inovadora Expo foi essencial para ampliarmos o alcance do programa e conectar nossas startups a parceiros estratégicos, investidores e outras iniciativas do ecossistema de inovação capixaba. Foi inspirador ver as startups de Linhares brilhando e mostrando que inovação, quando aliada ao propósito, transforma realidades”, afirmou Jamylly Caran, coordenadora do Programa Sementes.

A startup Hive Hue foi uma das expositoras e apresentou o ecossistema HiveIn, uma rede social especializada em inovação e empreendedorismo que conecta startups, investidores, empresas, universidades e governos. “Participar como expositores nesses ambientes tem nos ajudado a testar e a comunicar melhor nossa proposta de valor; obter feedback direto de potenciais usuários e parceiros; e reforçar o networking com o ecossistema. O Sementes tem sido fundamental no nosso processo de aceleração e estruturação para evoluirmos como startup e como agente de transformação no Espírito Santo”, afirmou Geovani A. Nascimento Silva, representante da empresa.

O secretário de Estado Bruno Lamas participou da abertura oficial do evento e integrou o painel “Inovação no Agro”, ao lado de representantes da Secretaria de Estado de Agricultura (Seag) e do setor produtivo. Para Lamas, eventos como esse fortalecem o ambiente de negócios e ajudam a criar uma cultura de inovação nos municípios capixabas.

“Fico feliz em ver as startups do Sementes protagonizando esse movimento. É fundamental que elas ocupem esses espaços, troquem experiências e ampliem suas redes de relacionamento. O Governo do Espírito Santo, por meio da Secti, segue firme oferecendo oportunidades concretas para quem quer investir, empreender e crescer no nosso Estado, com programas que integram inovação, tecnologia e educação profissional como motores de desenvolvimento”, destacou o secretário.

Sementes

O Programa Sementes é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), e parceria com a aceleradora IEBT Innovation. Lançado em 2024, o programa visa desenvolver e acelerar startups com foco em desafios sociais, ambientais e econômicos em nove municípios da Bacia do Rio Doce: Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus, Aracruz, Baixo Guandu e Serra.

Cinquenta startups iniciaram a fase de aceleração, no mês de junho, com mentorias, capacitações, acesso a recursos e validação de soluções nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, agricultura, mobilidade, empregabilidade, entre outras.

Para saber mais sobre o programa e as startups participantes, acesse: www.programasementes.com.br

Seja parceiro

Está aberto o edital de parcerias do Sementes, que convida aceleradoras, incubadoras, hubs de inovação, instituições de ensino e empresas a se tornarem parceiras do programa, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de inovação no Espírito Santo. Os interessados podem acessar o edital e saber mais no link https://secti.es.gov.br/Media/Secti/2025/SEMENTES/Edital_de_Parceiros_Programa_Sementes_do_Rio_Doce.pdf